Ani zima vás nezabrzdí aneb Jak se obléknout na sport v chladném počasí

Termoprádlo vám musí dokonale padnout. Nemělo by být příliš těsné, aby neomezovalo v pohybu, ani moc volné, aby zajistilo dobrou termoizolaci. Správná velikost přiléhá na tělo, ale nikde netlačí a neškrtí. Při nákupu termoprádla se opravdu vyplatí změřit své míry a porovnat je s těmi, které udává výrobce.

Ať už se vyžíváte v dlouhých procházkách, chození po horách, nebo v běhu, je potřeba dbát na správný výběr obuvi. Bez toho by mohlo dojít k nepříjemnému úrazu chodidel, nohou či přetěžování různých částí těla.

Co se týče typu boty, pro podzimní a zimní měsíce je potřeba zvolit obuv, která si poradí s kluzkým povrchem. Trailová bota má profilovanou podrážku a zaručí bezpečný došlap i na mokrém povrchu. Pozornost věnujte také dobrému tlumení boty a stabilitě nohy. Tu podporuje a chrání i vnější materiál obuvi. Do podzimních nečasů je dobré volit prodyšný, ale přesto vodě odolný systém – např. Gore-Tex, Sympatex nebo Aquamax. Pokud obvykle běháte po asfaltových cestách bez nerovností, zvolte tzv. silniční běžecké boty, které mají větší tlumení, což je na tvrdém povrchu důležité.

Vnitřní vrstva v podobě funkčního prádla má důležitý úkol při ochraně zdraví. Odvádí pot rychle od těla, aby pokožka zůstala co nejvíce suchá a neprochladla. Další „slupka“ slouží jako tepelná izolace, ale zároveň musí nechat pot unikat směrem ven. Ideální jsou pro tento účel materiály, jako je třeba fleece.

Vnější vrstva - Vnější vrstva by měla být větruvzdorná a nepromokavá, aby vás chránila před sněhem, deštěm a větrem. Zároveň musí být prodyšná, abyste se při pohybu nepotili víc, než je nutné. Volte proto bundu a kalhoty z materiálu Gore-Tex nebo podobných.

Střední vrstva - Střední vrstva má za úkol především dobře izolovat teplo, ale zároveň by měla být i prodyšná a odvádět pot. Vyhněte se bavlně, která absorbuje hodně vlhkosti. Pokud totiž v mokrém triku či mikině zastavíte a klesne vám tepová frekvence, rychle v zimním počasí prochladnete.

Také vnější vrstva musí být vysoce prodyšná, aby ani zde nebyl přerušen transport potu směrem ven. Jelikož je to poslední vrstva a je vystavována povětrnostním vlivům, měla by být bezpodmínečně nepromokavá, to znamená odolná vodě, ale i větru.