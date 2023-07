Úzkostná citová vazba aneb Když je někdo abnormálně závislý na druhém

Vnímají se jako nedostateční, přičemž si myslí, že svými „chybami“ od sebe lidi odrazují. Trpí pocity prázdnoty a samoty i pocitem nedostatku bezpečí. Mnohdy mají nízké sebevědomí. Neumí se proto například před druhým otevřít, protože se bojí ukázat svou zranitelnost. Mají strach, že by se od nich kvůli tomu pak blízká osoba odvrátila.

Na jedné straně hledají hluboké vztahy, na straně druhé je pro ně obtížné v existenci pevného pouta mezi nimi a druhým člověkem věřit. Obávají se totiž, že blízkost není skutečná a mohou o ni přijít. Lásku a přijetí si ve svých očích zaslouží pouze tehdy, budou-li dokonalí. Domnívají se, že jsou milováni za to, co pro druhého člověka dělají, a ne kvůli tomu, kdo jsou. Ve vztahu jim dělá problém uvolnit se, a to i v případě, že je s ním vše v pořádku. Příjemné období může totiž podle nich kdykoli skončit.