Touha po kráse jako past

Zatímco dříve takovou pěstěnou krásu „obyčejní smrtelníci“ vnímali většinou jako znak příslušnosti k „hvězdnému“, jim nepřístupnému světu, případně jako něco vrozeného, co nejde běžnými prostředky příliš ovlivnit, dnes to v médiích a na sociálních sítích vypadá, že se takové dokonalosti dá v pohodě dosáhnout.

Ponecháme-li stranou nablýskaný svět slavných filmových či hudebních hvězd, se kterým se už učíme žít spoustu desetiletí, sociální sítě jsou tu s námi relativně krátce, ovšem nebývale intenzivně. Instagram, YouTube a další nás zvou, abychom sledovali řadu ‚obyčejných‘ lidí, kteří jsou velice krásní a fit a sdílejí s námi, co pro to dělají.

V loňském roce se u nás s vážnými poruchami příjmu potravy, tedy s anorexií, bulimií a psychogenním přejídáním potýkalo 5167 lidí, to je o osmdesát devět procent víc než v roce 2011. A covidová pandemie podle odborníků tento trend ještě zrychlila.

Pokud k sobě máme dost dobrý vztah a chceme na sobě ještě pracovat, abychom nějaké dílčí věci zlepšili, jde podle odborníků o pozitivní směřování. Pokud ovšem trpíme pocity nedostatečnosti, negativním sebehodnocením a přesvědčením, že náš vzhled, životní styl a hlavně my samotní nejsme dost dobří, je snadné chytit se do pasti sebepéče a seberozvoje.

Teď jsme se ale podle ní dostali do stádia, kdy nejde jen o ideální ženy, ale o idealizovaný každodenní život prakticky 24/7 a každý jeho aspekt.

I když lockdowny skončily, na dračku jdou stále videa mladých žen, které s úsměvem vyskočí z postele poté, co stráví noc na kvalitní, pečlivě vybrané matraci pro ještě kvalitnější spánek. Sdílejí s námi hodinový rituál péče o pleť s luxusní přírodní kosmetikou.

Po takovém ránu se můžeme plní energie a dobré nálady vrhnout do každodenního života. Co na tom, že polední tři čtyři hodiny byly vážně namáhavé. Algoritmus, který nám taková videa nabízejí, nám říká, že s trochou snahy a s těmi správnými produkty to zvládneme také. Koneckonců, světový wellness market se odhaduje na jeden a půl trilionu dolarů.