Rozdíly mezi sociopatickou a skutečnou láskou

„Brzy poté, co jsem potkala svého prvního manžela, prohlásil, že jsem žena, na kterou čekal celý život. Jakmile jsme se vzali, dokazoval mi svou lásku každý den – a přitom využíval mého talentu, zneužíval mé kreditní karty a užíval si s mnoha dalšími ženami. Později byl diagnostikován jako sociopat, rozvedla jsem se s ním v roce 2000,“ uvádí z vlastní zkušenosti Donna Andersonová, odbornice na sociopatické chování.

Je rovněž autorkou knihy Senior Sociopaths s podtitulem Jak rozpoznat a uniknout celoživotním násilníkům.

Jak dodává, po více než roce, kdy se z předchozího vztahu dokázala emocionálně zotavit, potkala svého současného muže. Chodili spolu pár let, než se vzali.

„Slavíme 18. výročí a já jsem stejně zamilovaná jak v den svatby. Za ty roky jsem si plně uvědomila, jaký je rozdíl mezi láskou sociopata a tou skutečnou,“ uvádí a dodává zásadní body.

Skutečná láska je mírumilovná

„Nepociťuji nekonečný stres, drama a nemám pochybnosti, které jsem měla, když jsem byla vdaná za sociopata. S novým manželem se cítím klidná, spokojená a skutečně milovaná,“ popisuje.

Skutečná láska se nevyhýbá podpoře

„Můj sociopatický exmanžel měl velké nároky, a hlavně byl lhostejný ke všemu, co jsem chtěla nebo jak mě jeho požadavky ovlivnily. Když teď potřebuji pomoc, nebo si prostě jen promluvit, můj současný muž je vždy tu,“ vysvětluje další z rozdílů.

Týmová práce

Dalším velkým rozdílem je, že sociopat je zaměřený jen na sebe, své potřeby a zájmy. S ostatními manipuluje podle toho, čeho chce zrovna dosáhnout. Týmová práce na vztahu, ale i ostatních problémech, které se v životě objevují, se ho naprosto netýká.

Skutečná láska je vyvážená

V životě všichni čelíme vzestupům a pádům. Když je jeden z páru na dně, je tu druhý, aby nabídl podporu. O tom je skutečná láska – umět stejně tak brát jako dávat, uvádí Andersonová.

Opravdová láska je sexy

Jak se bohužel nejedna žena ze vztahu se sociopatem přesvědčila, umí být takový muž na počátku velmi milující, galantní a sex s ním je prostě splněný sen. Jenže to jen do doby, než zahákne své drápy natolik, aby mohl s dotyčnou manipulovat.

„To byl i náš případ. Na počátku byl sex opravdu vzrušující, pak se ale proměnil v naprosto zkažený a bylo jedno, co chci já. To je teď zcela jinak. Konečně cítím spolu s fyzickým potěšením i silné duševní spojení,“ popisuje odbornice.

Baví vás být ve společnosti druhého

„Můj bývalý muž hodně cestoval – ve skutečnosti nejen za prací, ale hlavně za jinými ženami. Postupně se to vyvinulo do stavu, kdy jsem byla ráda pokaždé, když odjížděl. Teď je to naopak – jakmile musí muž někam odjet, je mi smutno a na jeho návrat domů se velmi těším,“ uvádí odbornice další ze zásadních rozdílů.

Jste šťastní

Skutečný vztah, kde jeden druhým nemanipuluje, je šťastný. Necítíte obavy, nejste neustále ve stresu, nebo se dokonce nebojíte, co druhý udělá.

Jak se uzdravit po vztahu se sociopatem

Bohužel reálné případy, které popisují buď odborníci, nebo samy oběti, které našly sílu odejít, ukazují, že opustit takový vztah není snadné. Mnoho žen (i muži bývají ve vztahu se sociopatkou) neustále doufá, nebo dokonce omlouvá chování partnera, který byl na začátku přece tak milující a něžný.

Mnohdy pak vidí vinu v sobě a svém chování a snaží se co nejvíce přizpůsobit přáním partnera, aby opět měly to co dříve. Bohužel nevidí, že to celé byla jen přetvářka, aby sociopat, narcis, psychopat či kdokoli jiný dosáhl toho, čeho chtěl.

Proto i zotavení z takového vztahu, pokud se s něj dokáže kdokoli dostat, není snadné a vyžaduje hodně úsilí a času.

„Ani pro mě to nebylo lehké. Trávila jsem spoustu času o samotě a brečela, obviňovala se a křičela, abych uvolnila vztek. Ale bylo to potřeba. A je to potřeba i do budoucna. Protože možná se v životě potkáte někdy s dalším sociopatem, je jich bohužel mezi námi spousta. Ale už budete lépe připraveni vnímat prvotní náznaky možného nebezpečí,“ tvrdí Andersonová.

„A až jednou potkáte konečně toho pravého či pravou, dovolte, aby se vztah přirozeně vyvíjel. Sociopati většinou ve všem spěchají, hlavně z hlediska romantiky. Skutečná láska taková není – potřebuje čas, aby se rozvinula. Když ji necháte, možná pak zjistíte, že máte konečně přesně to, co jste od života chtěli,“ uzavírá odbornice.

