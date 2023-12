Proč v dospělosti přestáváme věřit v kouzla a magii

Z antropologického hlediska však byla víra v magii vždy klíčovým prvkem. Ve skutečnosti pomáhala vysvětlit pocity a obavy, pro které neexistovala žádná vysvětlení. Což zřejmě vychází i z evolučního vývoje. Dětství mezi 2. a 7. rokem je charakterizováno symbolickým myšlením. Děti v tomto věku dávají magický význam všemu, čemu nerozumí. Objevují se zde tedy i iracionální obavy, jelikož se děti mnohým věcem snaží porozumět prostřednictvím fantazie. Vkládají své strachy i naději do kouzelných tvorů. Vytvářejí si tak paralelní svět, kde je vše možné a řešitelné.

Kolem sedmého roku však tato etapa končí a ustupuje nové etapě konkrétních operací. V tomto věku jsou děti po stránce vývoje kognitivních funkcí mozku připraveny rozlišit skutečný svět od světa fantazie. Je to dáno tím, že již myslí logičtěji a jsou schopny pracovat na základě pravidel a předpokladů. Přesněji řečeno, přestanou věřit v kouzla a magii, protože získávají následující schopnosti:

Dokážou posoudit kauzalitu. Ačkoli si tuto schopnost plně osvojí až o několik let později, děti začínají být schopny vytvářet logické úvahy mezi dvěma samostatnými událostmi.

Umí klasifikovat předměty podle jejich vlastností a určit skupinu, do které patří. Mohou například porozumět hierarchii mezi živými bytostmi, lidmi a savci.

Mohou porovnávat prvky a řadit je na základě jejich rozdílů. To jim umožňuje zpracovávat čísla, čas, měření a orientaci.

Víra v magii se zdá být něčím, co v sobě určitým způsobem nosíme všichni. To, s jakou frekvencí se nicméně na magii obracíme, závisí především na našem individuálním kognitivním vývoji a schopnosti hledání logických vysvětlení.

Podle vědců jsou to především zkušenosti a znalosti, které během života získáme, co rozhoduje o tom, k jakým událostem magii použijeme. Například pokud máme pokročilé znalosti fyziky, snadněji použijeme k vysvětlení celé řady věcí její zákony. Stejně tak to funguje v případě aritmetických schopností. Pokud čelíme magické hře založené na číslech, snadněji ji budeme považovat za kouzlo v okamžiku, když nebudeme mít matematické dovednosti.