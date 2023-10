Neoprávněná žárlivost a co s ní lze dělat

Začněte s tím, jak vnímáte sebe a své tělo. Pokud cítíte, že jej nemilujete, udělejte, co je třeba, aby se to změnilo. Přistupte ke změnám, které vám pomohou zvýšit dobrý pocit sami ze sebe. Také více přemýšlejte nad vašimi pozitivními charakterními rysy. Co přinášíte do vztahu hodnotného? Jaké jsou vaše nejvýjimečnější vlastnosti?