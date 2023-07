Kleopatra a její milostné avantýry, které hýbaly světem

Po smrti krále Ptolemaia XII. se Kleopatra, které bylo asi osmnáct let, stala královnou a podle závěti svého otce měla spoluvládnout se svým mladším bratrem Ptolemaiem XIII. Spoluvláda ale byla ve starověkém Egyptě podmíněna manželstvím. Předpokládá se tedy, že Kleopatra uzavřela manželství se svým tehdy desetiletým bratrem, avšak tato skutečnost nebyla prokázána, uvádí web Women’s Health .

Přestože měla Kleopatra se svým bratrem spoluvládnout, byla to právě ona, kdo se stal dominantnějším vladařem. To dokazují různé prameny, kde byla jako panovnice uváděna bez svého bratra. Ten se ale s tímto uspořádáním nechtěl spokojit a začal si nárokovat místo na trůně. Kleopatra tak byla nucena uprchnout do římské provincie Sýrie.