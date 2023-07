Jak se vyrovnat s člověkem, který vám neustále skáče do řeči

V přirozeně plynoucí konverzaci občas dojde k vyrušení ze strany někoho jiného. Mozek neustále vytváří nové asociace a lidé jsou tak plni nových myšlenek a názorů, o které se chtějí podělit. Pokud to má někdo ale jako hobby a nenechá nikdy nikoho domluvit, už to příliš přínosné pro konverzaci ani lidi okolo není.

Vyrušování je nepříjemný a často nevědomý zvyk. Každý ví, jak je to nepříjemné, přesto to řada lidí dělá, a to z jednoduchého důvodu – to, co říkáte nebo sdílíte, vyvolává reakci.