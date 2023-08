Jak nás ovlivňují peníze

Peníze ovlivňují naše životy mnohem víc, než si jsou mnozí vůbec schopni připustit. Pravda je sice ta, že štěstí si člověk za ně nekoupí a ne vždy i zdraví, ale budete-li mít peníze, váš život může být v mnoha ohledech snazší a barevnější. To, že peníze do jisté míry určují společenské postavení a ti, co peníze mají, jsou více či méně privilegovaní a ti, co je nemají, nikoliv, je prostě fakt. Stejně tak jak to ovlivňuje jejich životy.

Foto: Profimedia.cz Peníze ovlivňují naše životy.

Článek Sociální nerovnost roste a procento populace ohrožené chudobou se v posledních letech zvyšuje. Zároveň jen deset procent lidí na světě drží více než 70 procent celosvětového bohatství. Být na jedné nebo druhé straně mince, pravděpodobně ovlivní vaše zdraví, kvalitu života, příležitosti, a ač se tomu mnozí brání, tak i osobnost. Samozřejmě nelze globalizovat, stejně tak jako se mezi bohatými lidmi najde spousta těch, které peníze příliš nezměnily – a když, tak jen v pozitivním slova smyslu –, tak i mezi chudšími lidmi je spousta těch, kteří jsou šťastní a spokojení se svými životy i bez všech výhod, jež peníze nabízejí. Nicméně nelze popřít fakt, že mezi bohatými a chudými lidmi jsou v mnoha případech značné rozdíly, a to zejména v jejich postojích, chování, životních vizích a v mnoha dalších důležitých věcech. Postavení dané penězi tak ovlivňuje nejen materiální stránku, ale i psychologické procesy. Potvrzují to i mnohé vědecké výzkumy. Život z renty aneb Když máte práci jen jako zábavu Například studie amerických vědců, kteří požádali několik jedinců, aby si zahráli hru Monopoly. Hned na začátku u nich byly nastolené nerovné a nespravedlivé podmínky, kdy bylo náhodně jednomu z hráčů přiděleno hned několik výhod a privilegií. Například hodit dvakrát kostkou, dvojnásobné množství peněz na začátku apod. Vědci předpokládali, že se privilegovaný hráč bude cítit nepříjemně a bude se nějakým způsobem snažit soupeři pomoci a nastolit tak určitou rovnováhu. Stal se ale přesný opak. Během několika minut po zahájení hry začali být privilegovaní hráči panovační, neuctiví a nesympatičtí. Začali také vykazovat více signálů dominance a síly. Například se chlubili svým bohatstvím, tvrdě bouchali svými figurkami o desku, brali si více jídla ze stolu a začali být vůči svým protivníkům neuctiví a arogantní. Nejvíce přitom vědce překvapilo, že na konci hry si vzali veškerou zásluhu na svém vítězství. Místo aby přiznali počáteční výhody, zdůrazňovali svou strategii a dobrou práci. Peníze mohou mít negativní vliv na naše etické chování. Jak ukázal další výzkum, bohatší lidé častěji lžou při vyjednávání, podvádějí za účelem zisku a činí neetická rozhodnutí. Podle některých vědců je i pravděpodobnější, že poruší při jízdě silniční pravidla. Peníze úzce souvisí i s naším zdravím Peníze ovlivňují naše životy i z pohledu našeho zdraví. Jednak jídelníček bohatších lidí bývá mnohem pestřejší a samozřejmě zdravější už jen proto, že je složen z kvalitních surovin. Zároveň, jak ukázaly studie, bohatší lidé konzumují méně kalorická jídla. Pravděpodobně i z tohoto důvodu je mnohem více lidí s nadváhou v nižších společenských vrstvách. Pravda je i ta, že lidé s dostatkem peněz mají často i méně stresu, nemusí řešit existenční problémy a v neposlední řadě i více dbají na prevenci a často mají i lepší přístup ke zdravotní péči. Jak finanční stres ovlivňuje lidské zdraví Mince má ale vždy dvě strany. Za úspěchy mnohých lidí stojí neskutečné množství práce, sebezapření i stresu, což s sebou nese i řadu zdravotních rizik v budoucnosti. Navíc ne každý workoholik umí odpočívat a užívat si života i mimo práci. Ne vždy jim pak mohou peníze pomoci ke skutečnému zdraví. Peníze kazí lidi? Ano, peníze kazí lidi, ale samozřejmě nezkazí každého. Problém spočívá v tom, že si ne vždy určité stinné stránky peněz plně uvědomujeme, a pokud nemáme okolo sebe nikoho, kdo nám je schopen dát zpětnou vazbu, pak máme tendenci ztrácet empatii a vnímat svět reálným pohledem. Jednoduše nemusíme být miliardáři ani milionáři, abychom začali být předpojatí a byli přesvědčeni o tom, že si vše, co máme, zasloužíme, a zároveň podceňovali ty, co mají méně. Vše je nicméně o sebereflexi a schopnosti uvědomění si reálného světa, který je nerovný a v mnoha ohledech i ne vždy spravedlivý. A to platí úplně pro všechny, jak pro ty, co mají peníze, tak pro ty, co je nemají. I altruismus má své meze Stanislav Gálik: Peníze z vás neudělají filantropa