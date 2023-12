Jak moc je pomlouvání špatné a do jaké míry může mít pozitivní účinky

Pomlouvání lze definovat jako „konkurenční nezdvořilost“. Drby přitom mohou mít prospěšné účinky, jelikož pomáhají definovat normy a hranice daného prostředí, ať už se jedná o pracoviště, nebo sociální skupinu. Také vytvářejí vazby, částečně tím, že ty, kteří se jich účastní, staví do opozice vůči těm, o nichž se klevetí.

Tento druh sdílení informací může sloužit k varování ostatních před lidmi, kteří se zachovali špatně, a signalizuje také naše hodnoty a loajalitu. Stěžování si na to, že je někdo hrubý, naznačuje, že jeho jednání nepovažujete za přijatelné.

A někdy jsme prostě jen naštvaní a potřebujeme to vyventilovat. Pokud je osoba, se kterou mluvíme, vnímavá, je vzruch, který cítíme, skutečnou chemickou reakcí.

Když si stěžujete a druhá osoba vám projeví empatii, uvolňuje se stres a oxytocin, „spojovací chemikálie“, říká pro The Guardian terapeutka Eman Almusawiová. „Takže se v danou chvíli budete cítit dobře. Je však snadné zajít příliš daleko. Pokud je to příliš, atmosféra začne být toxická,“ dodává.

Zjistit, co je za hranicí, je spíše umění než věda. „Záleží na kontextu a na vztahu k posluchači. Pomlouvat kolegu před šéfem je něco jiného než upouštět páru na neformálním setkání s přáteli,“ upozorňuje profesor Maurice Schweitzer z Wharton School při Pensylvánské univerzitě.

Almusawiová říká, že existuje tenká hranice mezi zdravým a nezdravým upouštěním páry, lze ovšem určit, na kterou stranu spadáte, položením tří otázek: Proč to děláte? S kým to děláte? A jak často to děláte?