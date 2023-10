Být dokonalý není vždy nejlepší, perfekcionismus může být i rizikem

I když, jsou i tací, co si občas možnost chybovat dopřejí. Perfekcionisté bývají také ve větší míře sebekritičtí a mají tendenci se cítit poníženi, když věci zrovna nejdou podle plánu.

„U jedinců, kteří se neustále bojí selhání, trpí pocity nedostatečnosti, prožili něco špatného v dětství či podceňují své schopnosti, je pravděpodobnější, že se z nich stanou perfekcionisté, protože se snahou o dokonalost budou snažit vyhýbat situacím, v nichž se necítili příjemně. Perfekcionisté si totiž myslí, že to, jak je přijme okolí, závisí hlavně na jejich výsledcích. Neustále mají proto také sklony srovnávat se s ostatními,“ vysvětluje pro Health klinická psycholožka Elizabeth Lombardová.

„Nemusí to být perfektní“ je nejhorší fráze, jakou lze perfekcionistovi říct. Jeho pocit je totiž přesně opačný a pro dokonalost udělá maximum. Místo toho zkuste poukázat na jeho silné stránky a dejte mu najevo, že jej máte rádi, ať dělá cokoli.

Jestliže perfekcionista řeší, že něco nemůže dělat tak, jak by si představoval, a proto se činnosti raději vzdá, můžete se pokusit společně najít takové východisko, aby se aktivity nemusel vzdát úplně. Jde o to, jeho náhled na věc přerámovat, tedy ukázat jiný úhel pohledu. Například pohybu se nemusí vzdát jen kvůli tomu, že nemá čas chodit pravidelně do posilovny, vždyť si může zkusit zacvičit o polední pauze či chodit během víkendů na dlouhé procházky.