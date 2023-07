Výroba zmrzliny bývala fyzicky náročná a špinavá práce, říká pražský zmrzlinář. Pochoutce zasvětil muzeum

Přesunujeme se k dalšímu výrobníku v expozici. Ten je zhruba sto let starý. „Je to úplně prehistorická věc,“ směje se Hochsteiger, zapíná ho a menší nádoba, která je vložena do větší, se začíná hlasitě otáčet.

„Když byla zmrzlina hotová, formovala se na stolech, které tu také můžete vidět, do různých forem, nebo se uskladňovala, samozřejmě zase do slaného ledu. Takže to byla práce špinavá, mokrá a velice náročná, jak zdravotně, tak fyzicky. Led se musel drtit, prosolovat, musel se nosit odněkud z lednic, kde se skladoval. Jen na to, aby se kolo stroje uvedlo do pohybu, bylo zapotřebí dvou lidí. Fyzická náročnost byla abnormální,“ vysvětluje.