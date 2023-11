Vlásenkářky v hradeckém divadle vyrábějí paruky z pravých vlasů, ale i z peří či jahod

„Zaujalo mě líčení a výroba paruk. Obdivuji, jak jsou paní vlásenkářky šikovné. Jistě to je praxí, ale stejně je neskutečné, jak jsou rychlé,“ neskrývala nadšení Adéla.

„Máme to štěstí, že jsme se vyučily přímo tady v divadle. Rodiče tu pracovali a já k nim v roce 1969 nastoupila na vyučení. Vendulčini rodiče byli herci, a tak když se učila kadeřnicí, přišla do divadla na praxi a už tu zůstala,“ vyprávěla Blanka Rajská Pechová.

„Evropské vlasy jsou nejkvalitnější, ale používáme asijské. Protože jsou pevné a hlavně levnější. Vykoupí se a v továrnách upraví do různých barev a délek. Na paruku potřebujeme v závislosti na délce kolem 25 dekagramů vlasů,“ prozradila Vendulka Bohdanecká.

„Jsme divadelní děti a možná i proto tu profesi děláme. Propadly jsme tomu. Režisér přijde s nápadem, s představou, ale jak a z čeho to udělat, aby to fungovalo, aby v tom herec viděl, aby mohl hrát, to už vymýšlíme my,“ doplnila ji Blanka.