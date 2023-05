V devatenácti letech se vydala sama na náročný trek. Přišla o iluze i nehty na nohou

Oblíbená stezka přes Australské Alpy The Australian Alps Walking Track (AAWT) je dlouhá 650 km a vede přes oblasti Victoria, New South Wales a ACT. Jedná se o poměrně náročnou horskou cestu, která vede mimo obydlené části a člověk na ní musí překonat hned několik nástrah. Tehdy 19letá Ya Reevesová byla přesvědčená, že cestu přes její náročnost zvládne absolvovat úplně sama, bez pomoci druhých.

„Věděla jsem, že to nebude jednoduché, ale měla jsem už v té době dost zkušeností, že jsem si byla jistá, že na té cestě opravdu nezemřu. Mým úkolem prostě bylo dostat se pěšky z bodu A do bodu B,“ svěřila se deníku The Guardian Ya Reevesová.