Příběh krejčové s titulem, která šije repliky univerzitních talárů

Po absolvování gymnázia začala dnes třiatřicetiletá Alena Foglová studovat kromě humanitních studií na pražské Karlově univerzitě ještě paralelně střední oděvní průmyslovou školu. „Už v pubertě jsem si sama šila nejrůznější oděvy, ale dost amatérsky, chtěla jsem se to tedy naučit pořádně,“ popsala začátky své profese.

Později ve studiu pokračovala na Technické univerzitě v Liberci. K tomu se ale stále věnovala studiu historické antropologie na „Karlovce“.

„Když jsem měla bakalářské promoce a připravovala se v profesorské šatně na studentský projev, zaujaly mě tam taláry, které jsem měla potřebu hned prozkoumat, jak jsou šité a z jakých materiálů. Všiml si mě tam tehdy pan proděkan, který mě přišel hned také upozornit, ať jsem opatrná, že jsou to drahé věci,“ vzpomíná Alena Foglová.

Foto: Univerzita Karlova Ceremoniál, na kterém se využívá řada různých talárů.

„Vysvětlila jsem mu tedy, že studuji i technologii oděvní výroby. Což pana proděkana zaujalo. Slovo dalo slovo a po nějakém čase se mi ozvali z rektorátu, jestli bych měla zájem o zakázku repliky historického taláru pro pedela rektora,“ vysvětlila Foglová.

Poté se k tomu přidaly taláry klasické profesorské i ty pro čestné doktory. „Později se začaly ozývat další fakulty, že by ty pedelské taláry chtěly také nově ušít nebo případně navrhnout v případech, kdy ty taláry neměly,“ dodala krejčová.

„Karlovka“ byla jen začátek

Nyní tak šije Alena Foglová taláry kromě Karlovy Univerzity i pro Vysoké učení technické v Brně či Západočeskou univerzitu v Plzni.

Foto: Novinky Talár pro profesorku Martínkovou z pražské Univerzity Karlovy

U replik historických talárů se snaží tvořit ty nové co nejpodobněji kvůli zachování tradice vzhledu.

„Často se stává, že taláry některé školy či fakulty nemají nebo si chtějí vymyslet vlastní talár. Ať už pro vedení fakulty nebo ty zdobenější pro pedela. Objednávky jsou ale i pro ten běžný provoz, konkrétně pro ceremoniály, promoce, imatrikulace,“ sdělila Novinkám Foglová.

„Děláme to tak, že se postupně shodneme na nějakém návrhu. Postupně to vykrystalizuje podle požadavků, co nosí dosud, co se jim líbí, co praktického má ten talár splňovat. Nebo mají svůj návrh od grafického oddělení,“ vysvětlila nadějná krejčová s titulem.

Foto: Novinky Jeden talár vzniká několik měsíců.

Ve chvíli, kdy má grafický návrh, začne vytvářet střihový prototyp. U něj se testují různé vlastnosti, jak má být široký, dlouhý, jaké prvky na něm jsou či nejsou oblíbené.

„V té chvíli začneme vytvářet vzorník materiálů, abychom vybrali ten správný vrchový i podšívkový, řeší se zdobení taláru v podobě kožešin. Když se shodneme na prototypu, tak se začíná talár šít,“ doplnila krejčová.

Ženy proměňují střihy talárů

Podle Foglové se postupem času začínají taláry proměňovat a je to tím, že do akademické sféry více pronikají ženy.

„Trochu třeba upravím střih, aby to ladilo dámské postavě. Pokud má talár vydržet jedné osobě několik let, tak to šijeme i na míru. Často se mi stalo, že jsem došívala malé velikosti, jelikož v akademickém senátu působí i drobnější profesorky. V tom dosavadním fundusu třeba chyběla dámská velikost 36,“ vysvětlila Foglová.

Jeden talár vzniká řádově několik měsíců a vyjde na desítky tisíc korun.

Kostymérka Simona Rybáková: Ubývá dobrých krejčích. Kdo řemeslo zná, začíná být v důchodovém věku

Jedním z talárů, které krejčové prošly rukama, je černý talár pro pedela rektora. Ten se používá na všech ceremoniálních událostech.

„Je ušitý z vlněného sukna, je to stoprocentní vlna. Má hedvábnou podšívku, protože přece jen to není oděv, který se dělá na jednu dvě sezony, ale na desítky let, doufejme. Jsou tam použity zejména přírodní materiály. Zdobení je přesná replika toho, co bylo na původním taláru,“ přiblížila Foglová.

Foto: Novinky Talár pro pedela rektora

Kromě samotných talárů k nim šije třeba i barety. „Ty nosí pedelové ještě zdobené, což je také ten historický střih. Jsou ale i modernější. To jsou ty prorektorské a profesorské,“ dodala Foglová.

Práce na talárech vyplní Foglové přibližně polovinu pracovního času. Mimo to šije na zakázku pod svou značkou Madainn saka z ručně tkané vlněné látky, která pochází ze skotských ovcí. Práce je to ale podobná jako s univerzitními oděvy.

„Opět je to přírodní materiál, který naplňuje myšlenky ‚slow fashion‘. Obojí je to navíc klasické krejčovské řemeslo. Snoubí se tam tradice i symbolická hodnota,“ uzavřela povídání šikovná krejčová.

Studentky z krnovské průmyslové školy zatím tkají gobelíny doma