Před 45 lety byla prvním dítětem narozeným díky umělému oplodnění

„Moji rodiče se o dítě snažili 9 let, ale nešlo to. Maminka šla k praktickému lékaři a ten jí diagnostikoval depresi z toho, že se jí nedaří otěhotnět,“ uvedla hned na začátek Louise Brownová. „Následně byli odesláni ke gynekologovi v Bristolu, který jim řekl, že šance k otěhotnění je jedna ku milionu. Slyšeli o výzkumu, který prováděli Patrick Steptoe a Robert Edwards, a požádali je o termín vyšetření. To dopadlo dobře a vědci si je vybrali,“ dodala.

Důvodem byla i skutečnost, že se jednalo o pár z chudších poměrů, neboť Patrick Steptoe si velmi přál, aby jejich léčba byla určena i pro normální lidi a ne pouze pro bohaté.

Foto: archiv Louise Brownové, Novinky Maminka Louise Lesley Brownová

V první fázi si Louisina matka Lesley nechala odstranit vejcovody. Tento zákrok si musela uhradit sama, což nebylo v té době snadné, ale měla štěstí. „Její tatínek, můj dědeček, tehdy vyhrál ve fotbale 500 liber, což bylo v té době hodně peněz, takže rodiče mohli zákrok zaplatit,“ prozradila.

První mimotělní oplodnění vajíčka

Lékaři použili metodu oplodnění in vitro (IVF), při níž bylo Lesley laparoskopicky odebráno vajíčko, oplodněno v Petriho misce spermatem jejího manžela Johna a vloženo do dělohy.

V Británii se narodily první děti s DNA od tří lidí

„Za nějakou dobu rodiče dostali dopis od Boba, že by se měla maminka šetřit, neměla by lyžovat a ani před Vánoci běhat po obchodních domech. Ten dopis si tehdy otevřel můj táta, zatímco maminka běhala po obchodech,“ řekla s úsměvem Novinkám.

Dalších sedm měsíců rodiče cestovali mezi domovem a klinikou. Tehdy se také Lesley s Johnem stali jako první uměle oplodnění rodiče zajímavými pro novináře.

„Asi v sedmém měsíci těhotenství zjistili jméno maminky a poté hlídali okolí nemocnice, kde byla hospitalizována. V té chvíli to dokonce došlo tak daleko, že někdo nahlásil bombu, takže musela proběhnout úplná evakuace, a policie si myslela, že to byl jeden z novinářů, aby mohl pořídit její fotografie. Personál však matku odvedl podzemní chodbou do sousední budovy, takže žádný materiál stejně nezískal,“ pokračovala.

Foto: archiv Louise Brownové, Novinky Louise stejně jako její rodiče plnila novinové stránky.

Lesley nakonec rodila předčasně, původní termín byl plánován na srpen. Louise přišla na svět císařským řezem 25. července dopoledne.

„Maminka trpěla preeklampsií, což je vysoký krevní tlak v těhotenství. Z tohoto důvodu bylo tehdy rozhodnuto o předčasném porodu. Do poslední chvíle se navíc nevědělo, zda se porod bude natáčet. V té době bylo nutné získat povolení od nemocnice a vlády a teprve v posledních minutách před operací bylo rozhodnuto, že bude zaznamenána,“ vysvětlila Louise.

Foto: archiv Louise Brownové, Novinky Louise se narodila 25. července 1978 císařským řezem.

„O den později 26. července měli Patrick a Bob tiskovou konferenci, kde prohlásili, že na svět přišla zdravá holčička. Po narození mi udělali stovku testů všeho možného a vše vyšlo normálně. Od té doby jsem nebyla nijak speciálně sledována,“ doplnila.

Z mediálního dění se rodina nestáhla ani po porodu a první roky trávila malá Louise na cestách. Díky svému prvenství byla vyhledávaným hostem různých televizních pořadů.

Foto: archiv Louise Brownové, Novinky Rodiče John a Lesley s malou Louise

„První roky si samozřejmě nepamatuji, ale z toho, co jsem slyšela, tak rodiče se mnou cestovali po USA i do Japonska. Muselo to pro ně být hrozně těžké, protože maminka byla po operaci, pozornost nesnášela a ani nechtěla ze svého života tolik sdílet. Cítila však, že Patrickovi s Bobem za hodně vděčí, takže to pro ně byla ochotna podstoupit,“ zavzpomínala s tím, že se problematice plodnosti stále klade málo pozornosti.

„Když to, že někam jedu, dokáže zvýšit zájem, tak mi to připadá důležité. Tito čtyři lidé, moji rodiče a Bob a Patrick, pomohli už více než dvanácti milionům dětí, takže je to pro mě obrovská věc a jsem hrdá na to, že jsem mohla být první a mohu šířit povědomí dál,“ uzavřela Louise.

Foto: archiv Louise Brownové, Novinky Dnes má Louise dvě děti - Camerona a Aidena, které počala přirozenou cestou.

Louisina mladší sestra Natalie se stala 40. dítětem narozeným díky IVF a je první takto počatou osobou, která porodila vlastní děti. Louise ji brzy následovala a přirozenou cestou přivedla na svět syny Camerona a Aidena. Profesor Robert Edwards obdržel v roce 2010 za rozvoj metody IVF Nobelovu cenu za fyziologii a lékařství.

45 let a 12 milionů dětí

Od narození prvního dítěte ze zkumavky uplynulo 45 let, během nichž pomohla asistovaná reprodukce na svět více než 12 milionům dětí. V Československu se první dítě metodou IVF narodilo v roce 1982.

Možnosti medicíny za tu dobu pokročily mílovými kroky, přesto potenciální rodiče čelí po více než čtyřech desetiletích podobným problémům – zkresleným informacím o plodnosti a chybějícímu systému prevence.

Problémům s početím dnes čelí už každý pátý pár v České republice a příčiny neplodnosti jsou rovnoměrně rozdělené na straně žen i mužů.

Muži dnes mají v průměrně o 60 % spermií méně než jejich otcové Pavel Hanek, primář urologického oddělení v oblastní nemocnici Příbram

„Lidé si často myslí, že plodnost mají pod kontrolou, pokud žijí zdravě a cvičí. Ženy též podléhají mylné představě, že antikoncepce či tzv. social freezing jsou spolehlivými metodami, jak odložit těhotenství na pozdější věk, aby se mohly věnovat kariéře. Když se potom pro založení rodiny rozhodnou, bývají zaskočené,“ sdělila Novinkám vedoucí lékařka kliniky IVF CUBE a odborná garanta Nadačního fondu ProPlodnost Hana Višňová.

„Muži dnes mají v ejakulátu průměrně o 60 % spermií méně než jejich otcové, nemluvě o tom, že s narůstajícím věkem se postupně snižuje kvalita spermatu a stoupá pravděpodobnost výskytu různých mutací a poškození DNA. Počet mužů přicházejících na preventivní spermiogram ale stále klesá,“ doplnil Pavel Hanek, primář urologického oddělení v oblastní nemocnici Příbram.

Foto: Petr Horník, Právo Umělé oplodnění vyhledává v Česku stále více žen. Na čtyřech desítkách pracovišť ho ročně podstoupí až dvacet tisíc pacientek.

Pomoci podle lékařů může prevence a také větší informovanost. „V červnu letošního roku jsme zpřístupnili široké veřejnosti možnost online testu plodnosti. Ten umožnil každému zájemci získat základní představu o svém reprodukčním zdraví a rizicích, která ho ohrožují,“ řekla lékařka.

Online dotazník během čtyř měsíců vyplnilo více než 2000 zájemců, převážně ve věku 20 až 39 let. Na základě výsledků absolvovalo přes 200 respondentů také bezplatné vyšetření plodnosti, které u žen zahrnuje krevní test na hormon Anti-Müllerian a ultrazvukové vyšetření, u mužů preventivní spermiogram.

„Lidé mají o plodnosti nedostatek informací, přičemž mnohé z nich jsou zkreslené. Nemluvě o chybějící prevenci, kterou si ženy často mylně zaměňují s preventivní prohlídkou u gynekologa a u mužů absentuje úplně,“ dodala Višňová.

