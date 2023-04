Nejlepší přehlídky z tuzemského týdne módy

Bohatý program, přední designéři a módní ikony – to vše nabídl Marcedes-Benz Prague Fashion Week, který se letos konal od 15. do 17. dubna v pražské Velké Chuchli. Poskytl nejen příležitost vidět nejnovější módní trendy, ale také umožnil setkání a spojení módních profesionálů, kteří společně pracují na rozvoji módního průmyslu v České republice. Jaké přehlídky stály za to?

Foto: archiv MBPFW @petrvagner Přehlídka Afky