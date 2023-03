Návrhářka Zuzana Kubíčková: Pařížská je sen, kterým to nekončí

Když vstoupíte do nárožního činžovního domu „U Dvou Malorusek“, jako první vás zaujme malé točité schodiště v secesním stylu. Vydáte-li se po něm do druhého patra, narazíte na dveře se jmenovkou Zuzana Kubíčková.

„Dnes je nás v ateliéru sedm. Tři krejčové a jedna kolegyně, která tvoří střihy. S ní konzultuji první návrhy a volíme správný technologický postup. Pak máme kolegyni, která má na starost chod ateliéru a sklady. Plus nám chodí jednou týdně vypomáhat studentka. Mimo ateliér mám další kolegy od marketingového týmu k správci sociálních sítí. Nárazově, při různých akcích, máme stálé spolupracovníky – je to produkční, grafický designér, stylisté, fotografové a další.“

„Podle mě je vždycky a pro každého dobré vidět, jak to funguje jinde, v jiném městě, zemi, podniku. A pro kreativní práci je to dvakrát tak důležité, protože člověk se dostane za horizont svých běžných pohledů a postojů. Může díky tomu přehodnotit, co už zná, a s novou inspirací hledat nové přístupy, nové možnosti.“

Jako známá osobnost si ale připadá každá žena, která do ateliéru vstoupí. Návrhářka si totiž potrpí na osobní styk s každou klientkou, se kterou ladí detaily do posledního puntíku.

Nejraději si nechávají šít šaty jakéhokoli druhu – denní, večerní, black tie, svatební, prostě různé. Příkladem našich nejoblíbenějších jsou buklé šaty pouzdrového střihu, které sluší každé postavě a nabízejí množství alternativ, ať je to barva, délka, typ rukávu, tvar výstřihu, materiálové provedení apod. Je to po všech stránkách úspěšný model.“

„Ztělesněním ideálních večerních šatů je pro mě styl 30. let minulého století. Jsem přesvědčená, že je to ta nejlichotivější silueta a archetyp noblesních šatů. Styl třicátých let přinesl novou práci s materiálem a anatomií těla. Například díky šikmému pokládání látky se šaty jiným způsobem nesou kolem těla. A to se nám na stylu tohoto období líbí.“