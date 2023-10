Na halloweenské dekorace láká pražská botanická zahrada. Dlabání dýní si tam zkusily i české tenistky

„Dodal nám ji pěstitel Jan Staněk z Horních Bludovic v Moravskoslezském kraji. Je to odrůda Atlantic Giant, která se v Americe pěstuje právě pro podobné výstavy a soutěže. Tam mohou mít dýně občas i tunu, to ale naše dýně nemá, ta je ‚metráček‘, má zhruba 107 kilo,“ přiblížila mluvčí zdejší rekordmanku.

Prohlédnout si ji sem chodí zájemci už od 13. října, kdy se výstava otevřela, do dnešního dne to bylo přes 21 tisíc návštěvníků. „A ještě je velká část výstavy před námi, koná se do 31. října. Součástí jsou i víkendové programy především pro rodiny s dětmi,“ doplnila Bičíková.

„Už před čtrnácti dny jsme dlabali dýni doma, každý rok se o to snažíme, je to hezká aktivita pro děti,“ řekla novinářům na akci Lucie Šafářová.

Prvně se do této podzimní aktivity s malým synem Vincentem pustila Barbora Strýcová. „S malým si hraju, ale nic moc takto netvoříme, tohle je úplně poprvé, co spolu dlabeme dýni,“ potvrdila.

Na domácí tvoření moc není ani tenistka Andrea Sestini Hlaváčková. „Spolu s malou děláme většinou jiné aktivity. Ale loni jsem s ní dlabala dýni ve školce, to bylo fajn, měli jsme ji pak jako výzdobu doma. Je to hezké, ale před dětmi by mě to asi nenapadlo,“ smála se tenistka.