Nejtěžší dýně na světě váží 1247 kilogramů a jmenuje se Michael Jordan

Třiačtyřicetiletý Travis Gienger z Minnesoty učí zahradnictví a krajinářství na Anoka Technical College a jeho práce je mu zároveň velkým koníčkem. Každoročně se tak snaží vypěstovat co největší, respektive co nejtěžší dýni. Na letošním, již 50. ročníku mistrovství světa v kalifornském Half Moon Bay bral již třetí vítězství za poslední čtyři roky.

Na soutěž dorazil s výpěstkem pojmenovaným Michael Jordan, což odkazuje na rok 2023 a skutečnost, že legendární basketbalista hrál právě s číslem 23. A stejně jako přepisoval dějiny Michael Jordan, povedlo se to i Travisovi s jeho dýní.

Server The Guardian pak přidává srovnání, že tato hmotnost odpovídá zhruba 275 běžným dýním nebo 2110 basketbalovým míčům. A doplňuje, že skutečný Michael Jordan v době své největší slávy vážil 216 liber, tedy zhruba 98 kilogramů.

Ale motivací soutěžících nejsou peníze. Nick Kennedy, jenž se umístil na druhé pozici, tvrdí, že by se zúčastnil i bez finanční odměny. „Tu práci prostě musíte milovat. Je úžasné sledovat, jak se dýně zvětšuje. V době nejrychlejšího růstu přibere až 66 liber denně, takže to vypadá, jako by se před vámi nafukoval balon,“ popsal nadšeně Nick Kennedy.