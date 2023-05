Moderátorka Eva Čerešňáková: Šlo mi o přiblížení se sama k sobě

Když přišel covid, svým způsobem jsem ho uvítala. Byla jsem donucena zpomalit od hektického života v Praze. Na jaře 2020 mě vůbec nenapadlo, že za půl roku budu putovat do Santiaga. Spíš jsem byla naladěná na rozjímavou vlnu, hodně jsem přemýšlela o dosavadním životě.

Proč právě svatojakubská cesta? Souvisí to s vaší vírou?

Nebylo to tak, že bych si řekla: všichni věřící míří do Santiaga, jdu tam taky. Víra v Boha je pro mě ale nesmírně důležitá a určitě v tom rozhodnutí jistou roli hrála. Když mi ubližují vnější faktory, právě stažení se sama do sebe i upínání se k víře mi pomáhá.