Kateřina Neumannová: Krásu hor si užívám až teď, kdy nezávodím

Poslední den v roce jsem si nejvíc užívala v době, když mi bylo kolem dvaceti a už jsem závodně lyžovala. Trávili jsme jej s ostatními sportovci v hotelu na Šumavě. Hrála hudba, my jsme se bavili a za okny byla spousta sněhu. Ještě víc jsem se těšila na ráno 1. ledna.

Nečekal mě žádný tvrdý trénink, a tak jsem mohla kolem deváté vyrazit na běžky a věděla jsem, že do jedenácti nepotkám ani živáčka. Obecně ale nejsem slavící typ na termíny, radši mám spontánní akce. Celkově mi i víc sedí přirozenost. Potvrdila jsem si to předloni, kdy jsem trávila konec roku v luxusním hotelu v Alpách. Prostředí krásné, ale užít si Silvestr ve společnosti znamenalo vzít si šaty, podpatky a kabelku. I proto jsem radši na naší chalupě (chalupa Kateřiny Neumannové na Zadově - pozn. red.), kde v jedné polovině máme soukromé prostory a ve druhé ubytované hosty.

Ohlížíte se, hodnotíte uplynulý rok a dáváte si přání do nového?

Roční bilance mě míjejí. Dřív jsem žila od olympiády k olympiádě nebo od mistrovství světa k tomu dalšímu - tehdy jsem měla potřebu se na chvilku zastavit a bilancovat. V době aktivní kariéry jsem se vyhýbala i hromadným novoročním přáním. Všichni si totiž mezi sebou přáli pro život důležité věci, jako je hodně zdraví, štěstí, lásky… Když přišli ke mně, vinšovali mi, ať mi vyjde olympiáda. Vím, že to nemysleli zle, ale v tu chvíli jsem se cítila jiná.

Obecně mám daleko radši krásy, které vytvořila příroda než lidé. Ale je pravda, že kouzlo hor jsem začala intenzivně vnímat až v momentě, kdy mi začal život po sportovní kariéře a já v nich nemohla být sedm dní v týdnu. A vím i proč. Při dvouhodinovém tréninku dvakrát denně jsem byla neustále v poklusu a něco si měřila, ať už to byl čas, nebo tep. Na spoustu míst na Šumavě jsem si tak udělala výlet až před pár lety.

Na kole i na lyžích často mířím do oblasti podél hranic, kde je krajina výrazně zvlněná a jsou tam hezké profily pro aktivní sportování. Překračuji česko-německé hranice a i během krátké návštěvy Bavorska mě doprovází pocit, že dělám něco zakázaného. Stále mám v živé paměti, jak byly v době totality těsně za Kvildou natažené ostnaté dráty a pohraničáři hlídkovali, aby jim nikdo neutekl za kopečky. Dnes se projíždím po pytláckých stezkách, svobodně míjím bílé hraniční kameny a jsem vděčná, že můžu… Také objevuji pro mě nové části Šumavy, ať už jde o jezero Laka, nebo oblast směrem k Lipnu.

Srnce, jelena nebo laň beru už jako běžnou součást života v horách. Největší zážitek jsem měla v době pandemie, když jsem se nedaleko naší chalupy setkala s losicí. A to není zrovna malé zvíře, takže mě doslova přikovala k zemi. Dosud jsem měla tento druh spojený pouze se Skandinávií, kde jsem jej opakovaně vídala, a tak jsem byla chvilku na pochybách. Ale pak jsem se dočetla, že na Šumavě opravdu žije několik losů.

Naše rodina přirozeně sportovala po celý rok a v mém případě nebyl důvod mě k pohybu přemlouvat. Mojí největší motivací byl ale brácha. Je o osm let starší, a tak mi vyšlapal cestu do sportovních oddílů v Písku, kde jsme bydleli.

Hlavou mi probleskne vzpomínka, jak jsem jako malá vyhrála na Den dětí závod na trojkolce. Jako dítě jsem sportovala opravdu hodně. Jezdila jsem na sjezdovkách, běhala, léta jsem závodila na kajaku, na běžkách… Dlouho jsem ale nevítězila. Většinou jsem končila druhá nebo třetí a zvlášť v zimních sportech jsem měla pocit, že ve srovnání s holkami z hor nemám šanci. Rozhodně by mě tehdy nenapadlo, že bych se dostala mezi sportovkyně světové úrovně. Stejně na tom byli rodiče, kteří mi sice pořídili lyže, ale ani náhodou ty nejlepší.

Co byste poradila rodičům dětí, které sice aktivně sportují, ale nijak zvlášť nevynikají?

Pokud nebudeme mluvit o specializovaných sportech, jako je tenis nebo plavání, určitě nemá smysl dělat předčasné závěry. Hlavní je, že pohyb dítě baví. Naopak, když neustále exceluje v kategorii žáků, může to být i předzvěst budoucího neúspěchu. Jednak se nenaučí prohrávat a celkem logicky je třeba počítat s tím, že se ještě budou měnit jeho fyzické proporce. Ideální je, když má možnost mít v týdnu více pohybových aktivit, protože si tím navyšuje fyzickou kondici a sportovní všestrannost, což je důležitý základ do budoucna.

Co zjistila?

Diagnóza zněla Scheuermannova choroba (strukturální vada páteře, která nejčastěji vzniká v dospívání vlivem zrychleného růstu - pozn. red.). Odešla jsem z ordinace se zákazem vrcholového sportu a až za rok se mělo rozhodnout, co bude dál. Oplakala jsem to. Verdikt mě zlomil, protože mi najednou někdo vzal životní náplň. Ale relativně rychle jsem se oklepala a začala bojovat. Rehabilitační cviky, které mi doporučili, jsem dělala několikrát denně, což po půl roce přineslo výsledky.

Také jsem se dostala do Prahy k doktorům, kteří spolupracovali s vrcholovými sportovci, a ti mi řekli, ať si rentgenu moc nevšímám a sportuji. Nemoc je dodnes mojí součástí a dává o sobě vědět bolestmi zad, když kvůli pracovním povinnostem přestanu pravidelně cvičit.

Když jsem ještě mohla intenzivně trénovat na kajaku, využívala jsem běžky jako zimní doplněk. Alternativu pro chvíle, kdy v Písku zamrzla Otava. Moc jsem je nemilovala, ale se zvyšujícími se úspěchy na vodě jsem zintenzivnila i trénink na běžkách. Všimli si mě vedoucí ze střediska vrcholového sportu a snažili se pochopit, co to je za holku, která předjíždí jejich svěřenkyně. Přišli za mnou v době, kdy jsem měla kajak zakázaný, s otázkou, zda bych zajela nějaké jimi vybrané závody. Souhlasila jsem a poté následovala nabídka od hlavního trenéra stát se součástí tréninkového střediska mládeže.

S tím souviselo přestěhování na Šumavu a přechod na gymnázium ve Vimperku. Já ale už v té době propadla kouzlu hor a krásných zim, a tak jsem kývla. Nastoupila jsem na nové škole do třetího ročníku, přes týden trénovala a na víkend se vracela domů. Ale přestože jsem byla odmala hodně samostatná, v neděli se mi z dětského pokojíčku na internát neodjíždělo zrovna lehce.

Na velká přátelství není moc prostor. Navíc jsem při vstupu do reprezentace oslavila osmnáctiny a kolem mě běžně byli třicetiletí sportovci. Nakonec jsem v ní vydržela šestnáct let, což jsou víc než dvě sportovní generace, takže se kolem mě prostřídalo hodně lidí. Ale v kontaktu jsem jenom s několika. Ráda se vidím s Aničkou Janouškovou, která se vdala do Švýcarska, nebo s Kateřinou Nash, za svobodna Hanušovou.