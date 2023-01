Jak se hledají místa k natáčení filmových trháků

„Jednou se režisér zničehonic rozhodl, že se jistá lokace přeskočí a jede se na další, která nebyla dohodnutá. Bez povolení jsme vtrhli do restaurace, kde ještě lidé jedli, a nebyl tam přítomen ani majitel. Začali jsme sestavovat světla a mikrofony, tiše jsem to pozoroval a jen jsem přepínal hovory. Každý na mě ječel a já si pomyslel, že něco takového déle než rok nevydržím. No a vidíte, pořád jsem tady.“

„Zeptal jsem se ho, jestli to myslí vážně, že budu cestovat a něco si fotit a on mi za to bude platit.“ Typická nabídka, co se neodmítá. Dnes má pod sebou v podniku deset kolegů a na nedostatek práce si rozhodně nemohou stěžovat.