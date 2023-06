Jak často je potřeba prát podprsenku

Nejprve je důležité pochopit, že podprsenky by se měly prát, přestože nevykazují známky nošení či zápachu. Pokud totiž nevěnujete spodnímu prádlu častou hygienu, můžete si koledovat o infekci.

„Rizika nošení špinavé podprsenky zahrnují bakterie, které se mohou otírat o vaši pokožku a způsobovat infekci. Kvasinkové infekce jsou běžné pod prsy a jsou způsobeny druhy kvasinek zvanými Candida. Kvasinky mají rády tmavá, vlhká místa, a proto se koncentrují v této oblasti,“ říká Leah Ansellová, certifikovaná dermatoložka z New Yorku, pro Huffington Post .

Odbornice na spodní prádlo Laura Burkeová také uvádí, že přirozené teplo, které tělo vydává, ve skutečnosti mění tvar podprsenky. „Umytím podprsenky ji pomůžete vrátit se do přirozeného tvaru,“ řekla.

Dodává také, že je potřeba sledovat stav podprsenky, zejména v případě, že obsahuje kostice. Pokud totiž dojde v této části ke ztenčení látky, může to vyvolat alergickou reakci na kov.

„Odhalené kovové části podprsenky mohou ve skutečnosti způsobit dráždivou kontaktní dermatitidu nebo alergickou kontaktní dermatitidu,“ tvrdí odbornice. Zajímavé je, že přílišné praní podprsenky je může také poškodit, což vede k otázce, jak často by se podprsenky měly vlastně prát?

„Sportovní podprsenka je těsná a vypasovaná, je tedy pravděpodobnější, že přispěje k zánětu kůže pod prsy, protože se pod ní více potíte,“ říká Ansellová a dodává, že pokud ji po tréninku nesundáte a hned nevyperete, bakterie se mohou dostat do vaší pokožky.

Otázkou není jen to, jak často si pereme prádlo, ale také jakým způsobem. Obecně panuje shoda, že podprsenky by se měly prát šetrně. Není ale potřeba se bránit pračce. „Stačí je prát na jemný režim nebo na ruční praní. Pokud je navíc perete s jiným oblečením, je lepší je umístit do ochranného sáčku,“ doporučuje Burkeová.