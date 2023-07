Giacomo Casanova: Dobrodruh a milovník žen skončil jako knihovník

Ještě přímo v paláci ve Versailles strážci rozervali Damiensovi maso do ruda rozžhavenými kleštěmi. Poté ho dovezli do vězení Conciergerie v Paříži. Přivázali jej k lůžku, protože se pokusil o sebevraždu – chtěl si ukroutit genitálie. Tak zůstal dva měsíce.

Tvrdil pouze: „Nechtěl jsem krále zabít, jinak by se mi to povedlo. Chtěl jsem jen, aby se ho dotkl prst Boží a aby udělal ve svých státech pořádek a aby zavládl klid.“

I přes jejich sílu a rychlý běh do čtyř stran drželo Damiensovo tělo stále pohromadě. I když přišel o nohu, stále žil. Až do okamžiku, kdy jeho tělo hodili na hranici. Několik diváků včetně faráře od sv. Pavla omdlelo. Kat Gilbert Sanson se z té řezničiny nikdy nevzpamatoval a vzdal se svého místa. Spisovatel Robert Christophe o tom poznamenal: „Toho dne začala v srdcích lidí klíčit revoluce.“ To se ovšem netýkalo Casanovy.

„Byl by to velmi krásný muž, kdyby nebyl ošklivý. Je velký, postavou jako Herkules, ale africká pleť, živé oči, plné ducha, prozrazující však stále proradnost, neklid nebo zlost, dodávají mu trochu divoké vzezření. Nezná jen věci, o kterých tvrdí, že je zná: pravidla tance, francouzštiny, vkusu, světa a způsobu života,“ tak popsal Casanovu jeho první životopisec Charles de Ligne.

Podle vlastních pamětí prožil Casanova dětství neradostné a trpěl nedostatečnou péčí. O vzdělání ale postaráno měl. Babička jej dala do učení k abbému Gozzimu, který mu poskytl dostatečné humanistické vzdělání. A začala uvažovat o tom, že by se „malý Jakoubek“ mohl stát duchovním.

Krásná Manon Balletti, jedna z Casanovových přítelkyň, ve věku sedmnácti let. Jemu bylo tehdy dvaatřicet; ona mu byla věrná, on jí nikoliv

Podobné počínání se mu nevyplatilo. V červenci 1755 jej zatkli za znásilnění, ateismus a nemravné chování a uvrhli do benátského státního vězení Olověných komor. Měl ve vězení strávit pět let. Umístili jej do třetího patra dóžecího paláce, což bylo štěstí. Ve sklepních vězeních totiž vládlo vlhko a odtud by se jistě živý nedostal.