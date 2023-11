Budoucí španělská panovnice ve svých 18 letech uchvacuje módním stylem

Princezna Leonor oslavila na svátek Halloween své osmnácté narozeniny. Tento milník, který je významný pro teenagery na celém světě, jí kromě oslav přinesl i povinnosti. Oficiálně se totiž stala budoucí španělskou královnou, jak informuje web Daily Mail.

Leonor přísahala věrnost španělské ústavě, což znamená, že nyní může oficiálně působit jako regentka v nepřítomnosti svého otce, krále Filipa. Až nastoupí na trůn, bude Leonor první španělskou královnou regentkou po 150 letech, ale ještě výrazněji je vnímána jako postava, která dokončí otcovo dílo distancování se od skandálu, který poznamenal jejího dědečka, krále Juana Carlose I.

V projevu proneseném k národu po obřadu ve Sněmovně parlamentu v Madridu princezna znovu vyjádřila svůj závazek vůči španělskému lidu a požádala Španěly, aby jí důvěřovali, až posílí svou roli a stane se královnou ve výcviku. Její přednes byl klidný a sebevědomý.

Přehlídka Chanel. Elegantní podívaná pro milovnice klasických siluet

Důstojnosti dodal i pečlivě zvolený bílý dámský kostým, na kterém se hrdě vyjímal Řád Karla III., nejvyšší občanské vyznamenání ve Španělsku, které u příležitosti složení slibu dostala Leonor od svého otce, krále Filipa VI.

Foto: Profimedia.cz Španělská korunní princezna Leonor vedle svého otce, krále Filipa (třetí zleva), matky, královny Letizie (druhá zprava) a sestry Sofie (vpravo).

Jak šel čas s princeznou

Princezna Leonor je starší ze dvou dcer krále Filipa VI. a královny Letizie. Narodila se na Ruber International Clinic v Madridu 31. října 2005 během vlády svého dědečka z otcovy strany, Juana Carlose I., uvedl Hello magazine.

Stejně jako její otec, i Leonor byla podle serveru The Telegraph pokřtěna u románské křtitelnice používané ke křtu španělských knížat od 17. století, původně používané sv. Dominikem, vodou z řeky Jordán. Leonořino vzdělání začalo v jeslích pro děti španělské královské gardy.

Do prvního ročníku základní školy Santa María de los Rosales v Aravace (která je pro děti od 2 do 18 let) nastoupila v roce 2008. Její otec je absolventem této soukromé školy a její mladší sestra Sofie je tam také zapsána.

Foto: Profimedia.cz Archivní foto princezny Leonor

Na střední školu nastoupila v roce 2021. Jedná se o prestižní internát United World College of the Atlantic ve Walesu. Do stejného ročníku totiž mimochodem nastoupila i princezna Alexia, prostřední dcera nizozemského krále Willema-Alexandera a jeho choti, královny Máximy.

Reputace školy sahá až do roku 1962, kdy ji založil původem německý pedagog Kurt Hahn. Ten měl v úmyslu vytvořit mezinárodní školu pro děti ve věku od patnácti do devatenácti let, ukončenou mezinárodní formou maturity (International Baccalaureate), na níž by mohly studovat děti napříč různými zeměmi světa a z různých sociálních vrstev.

Dnes je Atlantic College známá svou liberální, progresivní výukovou metodou, zaměřenou na globální dění. Hlavní myšlenkou vedle tradičního studijního programu podle zaměření posluchačů je především výchova studentů k odpovědnosti vůči okolí i životnímu prostředí, udržitelnosti.

Foto: Profimedia.cz Princezna Leonor s matkou, královnou Letizií

V srpnu španělská korunní princezna nastoupila do vojenské akademie v Zaragoze. Absolvuje v ní první rok čtyřletého vojenského výcviku, který ji má připravit na funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má podle pravidel v budoucnu převzít spolu s trůnem po svém otci, španělském králi.

Po jednoletém kurzu v Zaragoze bude Leonor studovat na námořní akademii ve městě Marín v Galicii a nakonec absolvuje výcvik v akademii španělského letectva v San Javieru v provincii Murcia, uvedl deník El País, podle kterého by princezna měla vojenský výcvik ukončit v létě 2027 a získat hodnost poručice.

Leonor ovládá angličtinu, tu se naučila od své britské chůvy a rovněž od své babičky, královny Sofie. Nyní se věnuje studiu mandarínštiny a ráda sportuje.

Módní styl

Kromě princezniných studií a zájmů stojí za pozornost i její módní styl. Ostatně učí se od té nejlepší, její maminka, královna Letizia je svým půvabem a citem pro módu často přirovnávána k princezně Kate.

Módní inspirace: Královna Letizia

Leonor stejně jako její matka často sahá po modelech od španělských řetězců typu Zara, Mango či Massimo Dutti. Její styl je jednoduchý, nadčasový a klasický a představuje tak důležitý kontrast k extravagantním a výrazným trendům, které mnohdy mohou být vnímány jako nepřiměřené pro děti a mládež.

Její módní preference zdůrazňují důležitost sebejistoty a elegance před výraznými výstřelky. S oblibou obléká v rámci svých královských povinností kalhotové kostýmy, které sluší její vysoké postavě, nebo šaty v midi délce ve střihu do písmene A.

V soukromí volí spíše sportovně elegantní módu. Ráda obléká bílé kalhoty v kombinaci s košilemi, trenčkoty a lehké letní šaty, často s květinovým vzorem.

Ale stejně jako i ostatní mladé ženy v jejím věku se ráda nechá strhnout aktuálními trendy a vyrazí například na premiéru filmu Barbie v růžových šatech. I pod tlustou skořápkou královských povinností se totiž skrývá čerstvě plnoletá dívka, která si chce užívat život stejně jako její vrstevnice. A právě díky této lidské tváři si ji nejen španělský lid tolik oblíbil.

Svatební šaty francouzské aristokratky ve znamení královské elegance