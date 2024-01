Věra Stojar dostává děti od mobilů, pořádá festivaly her a hlavolamů

Na festivalu si mohou děti vyzkoušet a osahat řadu chytrých her, které neznají či je nemají doma. „Spousta návštěvníků se například bojí hlavolamů a myslí si, že na to nemají buňky. Nevyzkoušet hlavolam by byla chyba. Je to totiž výborný relax, který doporučují psychologové. Fígl je v tom, že se soustředíte jen na to, jak vyřešit hlavolam, nikoliv na starosti, které vás trápí. A logické myšlení se dá také vypěstovat,“ je přesvědčena Stojar.