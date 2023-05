Náctiletá Sofie podniká už od základní školy

„Šila jsem vybavení pro modely koníčků na hraní, protože se to nikde nedalo koupit anebo to bylo příliš drahé,“ popsala Sofie s tím, že dečky, ohlávky a další doplňky pro asi patnácticentimetrové koníky prodávala přes internetovou aukční síň eBay. Maminka Martina doplnila, že doma se snažili dceru naučit i to, jak podnikání funguje.