Cizím zaviněním se ocitla na vozíku. Bojovnice Lenka teď vystoupí s Maršálkem ve StarDance

„Ve třiatřiceti letech se mi při cestě do práce stala autonehoda. Jako spolujezdkyně jsem utrpěla frakturu krčního obratle a od té doby jsem na vozíku. Mám ochrnuté nejen nohy, ale i ruce,“ svěřila se Lenka Brisudová.

Lenka tehdy pracovala jako instrumentářka na operačním sále. „Měla paradoxně instrumentovat svou první frakturu krční páteře. To je víc než symbolické,“ konstatovala.

Jejím velkým životním přáním bylo i přes svůj hendikep vychovat syna Adama. „Jemu byly v době mého úrazu čtyři roky a dětství tím samozřejmě měl ovlivněné.“

Foto: archiv Lenky Brisudové Lenka před úrazem pracovala jako instrumentářka na sále

„Život se mi tehdy otočil ne o sto osmdesát, ale o tisíc stupňů. Jsem šťastná, že si každý den dokážu najít nějakou malou radost, že zvládám žít s hendikepem tak, jak to zvládám,“ dodala usměvavá Lenka.

Její životní optimismus ji dostal až do charitativního dílu taneční soutěže. „Letos v červnu mi zavolal ředitel Centra Paraple David Lukeš, jestli bych měla zájem stát se tváří Centra a tímto ho podpořit. Takže jsem bez rozmyslu reagovala: ‚Co? Ano!‘,“ prozradila s tím, že její první myšlenka byla: „Bože, co si vezmu na sebe? Já si musím koupit šaty od Blanky Matragi.“

Ve sladkém bezpečí u Josefa Maršálka

Lenka před naší kamerou také přiznala, že jejím tajným přáním bylo tančit právě s cukrářem Josefem Maršálkem. „To přání se mi splnilo. Minulý týden nevypadl a jsem za to velmi ráda. Cítím se u Josífka a Adriany ve sladkém bezpečí.“

Trojice se seznámila hned po posledním díle v neděli. „Od té doby společně trénujeme každý den čtyři hodiny. Nesmíme ale opomenout i ty přípravy okolo. Než tam dojedeme, než se nachystáme, než usedneme do vozíku, tak to má také svou časovou náročnost, takže to není jen o čtyřech, ale třeba deseti hodinách,“ vysvětlila.

Foto: Novinky Lenka se svými tanečníky Adrianou Maškovou a Josefem Maršálkem

Tanečníci navíc mohou zasahovat do choreografie a říkat, zda jim jednotlivé části vystoupení jsou či nejsou příjemné. „Já nemám aktivní břišní svalstvo a ruce také slabé, tak jsme se museli vzájemně nacítit. Byť to nevypadá, mohla bych třeba vypadnout z vozíku, ale s tou správnou oporou můžeme střihnout i otočky,“ nastínila, co trio v sobotu převede.

Jedním z důvodů, proč se Lenka rozhodla jít s „kůží na trh“, je rozšíření povědomí o existenci Centra Paraple a možnostech, které nabízí.

Foto: archiv Lenky Brisudové Lenka si život užívá i přes svůj hendikep

„Nechci nabádat k opatrnosti, to bychom se nemohli hnout z domu, spíš když se něco takového stane, tak je tady Centrum Paraple. To nám může pomoci a po zbytek života nás podporuje. Proto jsem dala všanc svou tvář s mým příběhem, aby Centrum Paraple i nadále fungovalo a bylo víc takových center,“ řekla Novinkám.

29 let pomoci

Centrum Paraple funguje již 29 let. „Pracujeme s lidmi nad 15 let věku a s náhle vzniklým poraněním míchy. Může být způsobeno úrazem nebo nemocí,“ uvedl ředitel Centra Paraple David Lukeš a doplnil, že jejich hlavním cílem je životní změna. „Tvoříme jakéhosi průvodce životem. Ukazujeme klientům pestrou paletu možností, je to ale hodně o tom, aby se sami zapojovali.“

Foto: Novinky Lenka s dalšími účastníky sobotního charitativního dílu StarDance pro Centrum Paraple

Paraple funguje ambulantně po celé zemi, rehabilitační centrum se nachází v Praze 10. „Lidé sem přijíždějí na sociálně-rehabilitační pobyt. To je naše nejdůležitější služba. Během tří týdnů se snaží dostat k cíli, který si stanoví. Dost často to bývá osamostatnění se a náš tým se k tomu snaží pomoci,“ uzavřel ředitel.

Podpořit Centrum Paraple budete moci během sobotního přenosu StarDance od 20:00 na ČT 1, a to pomocí dárcovských SMS zpráv i zasíláním darů na sbírkový účet. Veškeré možnosti podpory najdete případně už teď na webových stránkách Centra Paraple.

