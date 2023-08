OBRAZEM: StarDance? Josef Maršálek a Adriana Mašková vsadí na chválu, waltz a tango

„Vizuálně spíš preferuji latinu, ale proveditelnější pro mě budou asi standardní tance. Rozhodně by se do našich choreografií nemělo dostat nic, co by Adrianě nebo mně ublížilo. Člověk má znát své hranice. Určitě je ale dobré se jich dotknout. Myslím, že to byl Edmund Hillary, který na otázku, proč lezl na nejvyšší horu světa, když mohl umrznout, odpověděl: Lezl jsem tam proto, abych mohl žít. To není můj případ. Netancuji proto, abych mohl žít. Mám kolem sebe úžasné lidi a miluji svou práci. Ve StarDance chci objevovat svoje limity,“ uvádí Maršálek k nasazení, s jakým do soutěže vstupuje.