Anna Julie Slováčková: Díky roli v Perinbabě se mi částečně splnilo přání hrát v pohádce

První pohádku o bábě, která za pomoci kouzelné duchny řídí počasí na zemi, natočil režisér Juraj Jakubisko už v roce 1985. Titulní jméno Perinbaba znamená „Peřinová bába“ – na zem totiž posílá peří, jež se promění ve sníh. Na domovském Slovensku je už pro několik generací evergreenem, bez něhož by vánoční svátky nebyly úplné. Získala si ale také srdce malých i velkých diváků v české kotlině.

„Pamatuji si, že to byl velký hit, který se moc povedl. Pan Jakubisko do příběhu dokázal dostat věci, nad kterými jsem se už jako malá zamýšlela. Dnes by mi asi byly jasné, ale tenkrát ve mně zanechaly silný dojem,“ vzpomíná Anička Slováčková.