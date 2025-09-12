Lidé s HIV mohou mít i děti, léčba ale musí začít včas. Nebezpečí nakažení zvyšuje obliba chemsexu

Článek
Každoročně testy odhalí na 250 nových případů. „Díky moderní léčbě se HIV stává v podstatě chronickou infekcí a pacient nám obvykle zemře v osmdesáti letech na civilizační chorobu,“ potvrdil Pavel Dlouhý, předseda Společnosti infekčního lékařství a primář Infekčního oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem.
O vývoji, novinkách v léčbě i prevenci HIV proto budou odborníci diskutovat na letošním Kongresu klinické mikrobiologie, infekčních nemocí a epidemiologie, který začne 18. září v Hradci Králové. Prevence je totiž při této diagnóze zásadní. Pokud lékaři odhalí HIV infekci pozdě, může dojít k výraznému poškození imunity až do nejpokročilejší fáze onemocnění, známé jako AIDS.
„Pacienti pak čelí řadě infekčních i nádorových komplikací a často na nemoc umírají. Když se začnou léčit včas, kromě polknutí jedné tablety denně je nemoc v životě nijak neomezuje,“ popsala vedoucí HIV centra ve Fakultní nemocnici Brno Svatava Snopková. Lidé s HIV, kteří mají dobře nastavenou léčbu, mohou mít dokonce nechráněný sex a přirozeně počít a porodit dítě.
Lidé stále čelí předsudkům
K infekci dochází nejčastěji při pohlavním styku, sdílením jehel při užívání drog nebo při přenosu z matky na dítě. V Česku je většina případů přenosu sexuální. Ovšem pacient s dobře nastavenou terapií není pro své okolí nebezpečný. Virus se v jeho krvi přestane množit, a pokud dosáhne nulové hodnoty, tak už nemůže nakazit nikoho dalšího.
Přesto lidé, kteří žijí s HIV, stále čelí předsudkům jak ze strany veřejnosti, tak některých zdravotníků. „Riziko přitom představují lidé, o kterých zatím nevíme, jsou bez léčby a mají miliony virů v každém mililitru krve,“ upozorňuje primář Pavel Dlouhý.
„Před deseti lety byla nejpočetnější skupina nakažených mezi MSM (muži mající sex s muži). Tato skupina je už ale poměrně dobře informovaná a soustředí se hlavně ve větších městech. Nyní chceme posílit testování po celé republice a více cílit na cizince a rezidenty mimo velká města,“ uvedl Stanislav Pekárek, ředitel České společnosti AIDS pomoc.
Chemsex až třikrát zvyšuje riziko
Podle Pekárka se u nás rozšiřuje trend takzvaného chemsexu. „Lidé, kteří při sexu užívají drogy za účelem zvýšení prožitku, jsou vystaveni až třikrát vyššímu riziku nákazy HIV nebo jiné pohlavně přenosné infekce,“ upozornil.
HIV negativní, kteří jsou vystaveni vyššímu riziku nákazy, se mohou chránit také užíváním preexpoziční profylaxe neboli PrEPu. Jde o léky, které zabrání usazení viru v těle. Užívají se nejčastěji denně a lze je na lékařský předpis získat ve specializovaných centrech.
„Novinkou je tento lék ve formě injekce, kterou dotyčný dostane jednou za dva až šest měsíců. Do budoucna je to silná zbraň, která může pomoci vymýtit epidemii HIV. Překážkou může být dostupnost preventivních injekcí a jejich vysoká cena,“ dodal Pavel Dlouhý.