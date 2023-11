Zemřela nemocná britská holčička, kterou soudy povolily odpojit od přístrojů

Rodiče dítěte se snažili zvrátit rozhodnutí nemocnice odpojit dívku od přístrojů. Soudní spor s ní ale prohráli. Chtěli Indi přesunout do dětské nemocnice v Římě, která jí nabídla péči.

Její rodiče se postupem NHS (Národní zdravotní služba) a soudů cítí zahanbení a zlomení. Napsali to v prohlášení, kde také uvedli, že si přáli, aby byla dcera buď převezena do Itálie, kde jim místo pro Indi nabídla římská nemocnice Bambino Gesu, anebo do domácí hospicové péče.