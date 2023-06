Zelenskyj: Ukrajinský postup je pomalejší, než by bylo žádoucí. Válka ale není hollywoodský film

„Někteří lidé věří, že to (protiofenziva) je jako hollywoodský film a očekávají okamžité výsledky. Není to tak,“ řekl Zelenskyj pro BBC . Zdůraznil, že v sázce jsou lidské životy.

Postup podle Zelenského nejde tak rychle, jak by Ukrajinci chtěli, a to také kvůli tomu, že Rusové zaminovali 200 tisíc kilometrů čtverečních ukrajinského území. K pomalému postupu dodal, že „při vší úctě budeme na bojišti postupovat tak, jak to považujeme za nejlepší“.