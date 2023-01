Zasílání výbušných dopisů ve Španělsku řídili agenti ruské GRU, píše New York Times

Na konci listopadu a začátku prosince zásilky dorazily do úřadu premiéra či na ukrajinské a americké velvyslanectví. Při výbuchu jednoho dopisu byl zraněn muž na ukrajinské ambasádě. Španělské úřady tvrzení deníku nekomentovaly.

„Zjevným cílem akce bylo naznačit, že Rusko a jeho podporovatelé jsou schopni provádět teroristické útoky napříč Evropou, a to včetně hlavních měst států NATO,“ píše The New York Times.