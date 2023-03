Žádný azyl pro migranty na člunech, plánuje Británie

V současnosti lidé žádající o azyl v Británii mají právo v zemi zůstat do doby, než úřady jejich případ vyřídí. Podle nového zákona by ale ti, kdo do Británie připluli na malých člunech, nemohli podat žádost o azyl a úřady by je neprodleně poslaly do Rwandy nebo do jiné „bezpečné třetí země“. Už nikdy by pak nesměli vstoupit na britské území.