Do Británie loni doplul rekordní počet 45 756 migrantů

Do Británie loni přes Lamanšský průliv doplul rekordní počet migrantů. Za celý rok se touto cestou do Spojeného království nelegálně dostalo 45 756 lidí, uvedl v neděli list The Guardian s odvoláním na vládu. Úřady zaznamenaly poslední překročení průlivu 25. prosince, zbývajících šest dní roku bylo klidných.

Foto: Gonzalo Fuentes, Reuters Migranti na gumovém člunu na kanále La Manche