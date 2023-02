Vzpoura žáků anglických škol. Protestovali kvůli genderově neutrálním uniformám a zavírání záchodů

Mezi vzdělávací instituce, které nepovolují používat záchody během hodin, patří například škola ve městě Canvey Island. „Během přestávek jsou tam dlouhé fronty, což znamená, že si děti nestíhají dát svačinu,“ citoval deník The Times matku dvojice tamních žaček, které podle ní nemohou toaletu využívat při hodině ani během menstruace.

Na cornwallské Penrice Academy řeší výjimky pro menstruující dívky tak, že jim vydávají „červené průkazky“. „To je směšný nápad. Je to jednoznačné vměšování do soukromí mladých dívek,“ komentovala školní pravidla jedna z matek, jejíž dítě do školy chodí.