Volby ve Finsku vyhráli opoziční konzervativci, Marinová uznala porážku

„Je to velké vítězství,“ uvedl předseda dosud opozičních konzervativců, 53letý bývalý ministr financí Orpo.

Šéf nejsilnějšího uskupení v parlamentu obvykle dostává po volbách jako první šanci sestavit novou vládu. Orpo před volbami nevyloučil spolupráci se žádnou stranou. Naproti tomu premiérka Marinová odmítla, že by mohla koalici vytvořit s nacionalisty ze Strany Finů, kterou označila za „otevřeně rasistickou“.

Sedmatřicetiletá Marinová je premiérkou od konce roku 2019. Získala respekt za to, jak severskou zemi provedla pandemií covidu-19, i za to, jak pevně stojí za Ukrajinou ve válce s Ruskem. Podle agentury AP ale voliče nyní trápí spíše vysoké životní náklady. Volby se v této severské zemi s 5,5 milionu obyvatel konaly krátce před jejím oficiálním přijetím do Severoatlantické aliance. Toto téma se ale v kampani příliš neobjevovalo.