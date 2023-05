Vinu za válku nenese jen Kreml, míní Kissinger

To ale ruskou agresi nijak neopravňuje, řekl dále Kissinger a dodal, že plně podporuje odpor Ukrajiny. Nyní vstup Ukrajiny do aliance schvaluje. „Dnes jsem absolutně pro, aby Ukrajina byla po skončení války přijata to NATO. Když teď mezi Ruskem a NATO už nejsou žádné neutrální zóny, je pro Západ lepší Ukrajinu do aliance přijmout,“ řekl dále americký exministr.