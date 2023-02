Vesnice se po Gabrielle brání rabování. Rozestavěla zátarasy

V důsledku cyklonu, který zanechal tisíce domácností téměř týden bez elektřiny a také celé osady na východním pobřeží Severního ostrova odříznuté od světa poté, co sesuvy půdy zničily silnice, zahynulo nejméně devět lidí. „Máme vážné obavy o deset stále pohřešovaných osob,“ řekla Joan Salingerová, policejní mluvčí.

Obyvatelé venkovské vesnice Puketapu v Hawke’s Bay, v jedné z nejpostiženějších oblastí, zřídili zátarasy s požehnáním policie a armády poté, co v pátek přistihli pět lidí při rabování,“ napsal deník The New Zealand Herald.