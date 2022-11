Válka skončí do jara příštího roku, tvrdí Kyjev

Válka s Ruskem skončí do jara příštího roku, uvedl to generálmajor Vladimir Gavrilov, náměstek ukrajinského ministra obrany, v rozhovoru pro britskou televizní stanici Sky News. Současně předpovídá, že se ukrajinská armáda vrátí na Krym do konce prosince.

Foto: Reuters Ukrajinský voják v akci