V nové slovenské vládě bude i bývalá šéfka pražské Opery Národního divadla

Hlava státu poděkovala odborníkům, kteří přijali nabídku být součástí úřednické vlády. „Moc dobře si uvědomuji, jaké náročné je takovéto rozhodování a jak hluboký je to zásah do osobního života. Lidé, kteří do toho jdou, mají mé díky a respekt. Dejme jim šanci, neposuzujme je dopředu na základě účelových lží, které se určitě objeví,“ napsala na svém facebookovém účtu Čaputová.