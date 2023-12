V Bundestagu by mohla zasednout odnož Erdoganovy islámské strany, varuje CDU

Ne všichni sice mají občanství SRN, a ne všichni tedy disponují právem volit do parlamentu, opoziční Křesťanskodemokratická unie (CDU) ale varuje, že by se to mohlo rychle změnit, pokud by koaliční vláda sociálnědemokratického (SPD) kancléře Olafa Scholze prosadila zvažovanou novelu zákona, která by zkrátila dobu pro udělování německého občanství migrantům.