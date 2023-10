Unie zakázat křečky nechce. Zkoumá situaci

Europoslanci se rozhodli problematikou nadále zabývat a otevřeli otázku, zda by měly vzniknout takzvané pozitivní seznamy zvířat, která by bylo možné v EU chovat v zajetí.

Druhy, které by na seznamu nebyly, by lidé vlastnit nemohli. Čeští chovatelé na tyto snahy v posledních měsících zareagovali peticí, kde svůj negativní postoj vyjádřilo přes šest tisíc lidí.

Evropský parlament loni v listopadu vyzval Evropskou komisi k posouzení této problematiky. „Komise se rozhodla udělat studii, ve které plánuje ověřit, zda vůbec by v této oblasti bylo potřeba něco podniknout a jaký by to mělo dopad,“ řekl Viktor Daněk, zástupce ředitele nezávislého Institutu pro evropskou politiku Europeum.