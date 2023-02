Pavel: Ukrajina si zaslouží stát se po válce členem NATO

„Ukrajinská armáda bude pravděpodobně nejzkušenější armádou v Evropě. Ukrajina si zaslouží být součástí společenství demokratických zemí,“ řekl Pavel. Na otázku reportéra, zda by měla být součástí NATO, nově zvolený český prezident odpověděl: „Věřím, že si to opravdu zaslouží“.

Ve svém prvním televizním rozhovoru pro zahraniční média Pavel obhajoval západní vojenskou podporu Kyjevu a řekl, že by neměly existovat „téměř žádné limity“ pro to, co by země měly poskytovat.