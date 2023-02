Turecká továrna na drony poodhalila tajemství

Při bezpečnostní kontrole u vstupu do firmy, která jen výjimečně nechá nahlédnout pod pokličku, odevzdávám telefon a vše, co by mohlo jakkoliv pořizovat záznamy. Po projití bezpečnostním rámem se ocitám v prostředí, které vypadá jako objekty předních světových technologických firem typu Google nebo Apple či dalších hvězd z legendárního Sillicon Valley.