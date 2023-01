Muž z Ekvádoru si nechal úředně změnit pohlaví na ženské kvůli svěření dětí do péče

Ekvádorský zákon z roku 2015 sice takovou změnu umožňuje, ale René Salinas to neudělal kvůli své sexuální orientaci. Důvodem, proč se pro tento krok rozhodl, je proces, v němž se s manželkou soudí o svěření dvou dcer do své péče. Informoval o tom místní deník El Universo.

Salinas si nechal do občanky zapsat změnu pohlaví před koncem loňského roku ve městě Cuenca na jihu Ekvádoru. Místním médiím posléze řekl, že to udělal proto, že muži jsou podle něj v souvislosti se svěřováním dětí do péče jednoho z rodičů diskriminováni.