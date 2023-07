Téměř třetina Izraelců zvažuje emigraci

Zhruba 28 procent Izraelců zvažuje po schválení kontroverzního zákona o nejvyšším soudu odchod ze země. Vyplývá to z průzkumu stanice Channel 13, o němž ve středu informoval server The Times of Israel. Kvůli normě, která omezuje pravomoci nejvyššího soudu ve prospěch vlády a proti níž už od začátku roku protestují statisíce Izraelců, klesají také preference premiéru Benjaminu Netanjahuovi i jeho straně Likud.

Protesty v IzraeliVideo: Reuters