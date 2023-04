Z boji zmítaného Súdánu pokračují evakuace. Přidalo se Španělsko

Dvě francouzská vojenská letadla, která evakuovala 200 lidí různých národností z boji zmítaného Súdánu, bezpečně přistála v sousedním Džibutsku, uvedla agentura AFP. Německé letadlo se 101 evakuovanými je „bezpečně na cestě do Jordánska“, uvedlo německá armáda a dodala, že další dva letouny jsou na cestě do Súdánu. První evakuační let asi stovky občanů v neděli večer oznámilo podle AFP také Španělsko.

Foto: Raad Adayleh, ČTK/AP Probíhající evakuace z Chartúmu

Článek Boj o moc mezi státní armádou a polovojenskými Jednotkami rychlé podpory (RSF) zmítá Súdánem od minulého víkendu. Letecké spojení se Súdánem bylo v posledních dnech velmi problematické. Během víkendu mnohé země, včetně České republiky, začaly evakuovat své občany ze Súdánu přes základny v několika zemích. V evakuačním letu organizovaném Madridem bylo 30 španělských občanů, ostatní pocházejí mimo jiné z Polska, Portugalska, Mexika, Venezuely nebo Súdánu. Madrid již dříve uvedl, že s evakuací ze španělského velvyslanectví v Chartúmu čeká na nejbezpečnější okamžik. Pozemní cestou ze Súdánu své občany evakuoval Egypt, celkem odjelo 436 Egypťanů, uvedla podle AFP Káhira. Americká vládní agentura pro humanitární pomoc USAID do regionu vyslala intervenční tým, který bude koordinovat humanitární pomoc. Skupina bude v první fázi působit z Keni, s partnery a mezinárodní komunitou teď vybírá prioritní oblasti pomoci, píše Reuters. Znesvářené skupiny vedou bývalí spojenci, generálové Abdal Fattáh Burhán, velitel armády, a šéf polovojenských Jednotek rychlé podpory (RSF) Muhammad Hamdan Dagalo. V říjnu 2021 společně zorganizovali vojenský převrat, jenž zmařil krátký přechod Súdánu k civilní vládě. Od začátku bojů v Súdánu zemřelo nejméně 420 lidí a 3700 jich bylo zraněno, uvedla Světová zdravotnická organizace. Dva Češi se evakuují ze Súdánu v německém letadle Domácí